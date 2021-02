Nel pomeriggio di ieri, gli agenti delle Volanti della Questura di Frosinone hanno arrestato, nella flagranza del reato di rapina aggravata, un uomo già noto agli uffici di Polizia per numerosi precedenti.

Gli agenti, nel corso del servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione e repressione dei reati, hanno notato, vicino al Centro Commerciale "Le Sorgenti", una donna che veniva investita da un'autovettura. Vista la violenta scena, e dopo essersi accertati dello stato di salute della donna, che seppur dolorante riusciva a rialzarsi, gli agenti si sono messi all'inseguimento del conducente che tentava di fuggire a bordo di una Punto grigia.

Dopo l'inseguimento gli agenti sono riusciti a bloccare il conducente, sottoponendo lo stesso e il veicolo a perquisizione, che ha permesso di accertare che il fuggitivo si era reso responsabile del furto della borsetta della donna che è stata recuperata all'interno del veicolo. La vittima, giunta sul posto, ha riferito di essere una prostituta e che, mentre cercava di salire a bordo del veicolo, l'uomo le aveva afferrato la borsa spintonandola per garantirsi la fuga.

Nel tentativo di recuperare la borsa, la donna è stata investita e trascinata per alcuni metri, rimanendo ferita.

Per la poveretta è stato richiesto l'intervento del 118 ed è stata trasportata presso l'ospedale di Alatri con prognosi di trenta giorni. L'uomo è stato tratto in arresto per il reato di rapina aggravata.