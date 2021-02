È il 4 febbraio 2021, e in Argentina una donna di nome Liliana Beatriz Stefanatto viene uccisa a causa di uno scatto di gelosia da parte del compagno. Ottobre 2019, Cristina Maioli viene ammazzata nel sonno dal marito, durante un delirio di gelosia per il sospetto di un tradimento. Questi sono solo alcuni dei nomi delle innumerevoli vittime che hanno subito una fine altrettanto infelice. Ogni anno la stima dei casi di violenza domestica aumenta spaventosamente, e con il lockdown la situazione è peggiorata notevolmente. La motivazione di tali violenze risulta essere nella maggior parte dei casi la gelosia.

L'eccessivo attaccamento al proprio compagno, una possessività esagerata, e l'oppressione da parte di uno dei partner sono i primi segni di una relazione tossica, che potrebbe sfociare in conseguenze orride. La mancanza di fiducia, il non lasciare i propri spazi: sono piccoli atteggiamenti quotidiani a cui non si dà troppo peso, a cui si fa addirittura l'abitudine, che a lungo andare possono diventare malsani e rivelare la vera natura di una persona. Anche le parole possono nascondere significati e paranoie alla base molto più serie e pericolose: sminuire l'altro, manipolarlo, distorcere i fatti. La gelosia nei rapporti di coppia è alquanto comune, per questo bisogna fare attenzione nel distinguere quando essa è un innocente timore di abbandono, oppure qualcosa di molto più radicato e profondo.