Ancora un bando del Gal "Ernici Simbruini", che ha come enti soci più di dieci comuni dell'area nord con sede legale a Vico nel Lazio. E questa volta si tratta di numerose opportunità per le imprese agricole che realizzano investimenti materiali e/o immateriali finalizzati all'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari che dovranno portare un miglioramento del rendimento globale dell'azienda agricola.

«È previsto - spiega il presidente Giovanni Rondinara - il sostegno per una migliore utilizzazione dei fattori produttivi, anche attraverso una riduzione dei costi di produzione, per promuovere la qualità, tutelare l'ambiente naturale e migliorare le condizioni sulla sicurezza del lavoro, igiene e benessere degli animali».

Si tratta del bando pubblico n. 20/2021 - Misura 19. "Sostegno allo sviluppo locale Leader", Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia Sltp". Beneficiari saranno gli agricoltori attivi, singoli o associati, in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013; associazioni di agricoltori, anche attraverso la formazione di reti d'impresa, che intendono realizzare un investimento collettivo i cui destinatari devono essere esclusivamente agricoltori attivi. Possono presentare domanda le seguenti associazioni: organizzazioni di produttori (OP); consorzio di produttori agricoli; reti di impresa "soggetto".

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire entro le ore 23:59 del 29/03/2021. Il bando ha una dotazione finanziaria di 120.000 euro. Il bando integrale ed allegati sono disponibili sul sito web: www.galernicisimbruini.it - sezione: bandi e avvisi. Gli interessati hanno quindi tempo un mese e mezzo per presentare le loro domande.