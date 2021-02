«Abbiamo deciso di raccogliere l'appello della Caritas di Ferentino e di avviare così una raccolta alimentare per le famiglie più indigenti vista la drammatica situazione in itinere, per questo motivo Gioventù nazionale Ferentino lancia la campagna "A carnevale ogni dono vale"». È quantto annunciato dal circolo di Ferentino presieduto da Claudia Angelisanti.

La campagna di raccolta si terrà da oggi fino al 27 febbraio. L'altro ieri un nuovo appello del referente della Caritas Ferentino-Supino, Pietro Pro, il quale aveva invitato alla raccolta di generi alimentari per aiutare le famiglie bisognose. Purtroppo l'emergenza sanitaria ha aggravato la situazione economica di molte famiglie.

«Per sensibilizzare tutta la comunità a donare un sorriso e serenità a chi non ne da spendere molti - sottolineano i giovani di GN - a coloro che sono silenti e umili, coloro da tutti dovremmo prendere esempio, anziché gettarli nel dimenticatoio affrontando con quest'ultimi le problematiche che spesso fingiamo di non vedere e di non sentire nostre.

Ci teniamo a sottolineare che il nostro scopo e quello di aiutare le persone, visto che per accaparrare i consensi altri esponenti non si "abbassano" a compiere queste azioni».