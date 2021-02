Un altro incidente terrificante in via Appia dove sabato sera si è temuto il peggio. Famiglie e residenti in ansia per tanto tempo. Due giovani hanno perso il controllo della Fiat Punto sulla quale stavano viaggiando, finendo nel canale delle acque di scolo e percorrendolo per un lungo tratto. Poi si sono ribaltati e sono rimasti intrappolati nell'abitacolo. Difficilissime le operazioni di soccorso dei due giovanissimi, uno di Cassino e l'altro di Rocca d'Evandro, che poco dopo le 19 sono usciti fuori strada e hanno tenuto tutti con il fiato sospeso. Vigili del fuoco al lavoro senza sosta per estrarre dalle lamiere quei due ragazzi, che mostravano comunque segni di coscienza.

Valutati come codice rosso, sono stati trasferiti al Santa Scolastica e sottoposti a tac per scongiurare traumi interni. Con l'eventualità di allertare una eliambulanza. Immediatamente sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Cassino così come sono subito partiti gli accertamenti da parte dei militari del capitano Giuseppe Scolaro per ricostruire l'accaduto. Cinque i giorni di prognosi per il ragazzo alla guida dell'autovettura, con la verifica pure di un tasso alcolemico superiore alla media. Trenta per il passeggero.