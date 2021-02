Disposta la zona rossa per quindici giorni a Roccagorga a causa della variante inglese. Guardia altissima anche in Ciociaria. La decisione è stata assunta a conclusione di una riunione che si è tenuta ieri pomeriggio in prefettura a Latina. E vista la vicinanza del comune pontino con la Ciociaria, la situazione viene seguita con attenzione anche dalla Asl di Frosinone.

L'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato ha subito firmato l'ordinanza che ha una validità di 15 giorni. Da oggi verrà istituito un cordone Variante inglese, guardia alta attorno al paese che sarà controllato dalle forze dell'ordine 24 ore su 24: nessun potrà entrare o uscire, salvo per validi motivi. La situazione verrà comunque monitorata ad horas con un tavolo permanente presso la prefettura.

Su 4.300 abitanti Roccagorga ha un centinaio di positivi e cresce a una media di 10 al giorno. Finora in Ciociaria non sono stati registrati casi della variante inglese. Ci sono alcune situazioni sospette, una decina circa, i cui campioni sono stati inviati allo Spallanzani per accertamenti specifici.