A un passo dai cento casi giornalieri si chiude la peggiore settimana sul fronte dei contagi delle ultime cinque. Ieri l'Asl di Frosinone ha registrato 124 contagi, in crescita di28 in 24 ore, sullo stesso numero di tamponi e con il tasso di positività che è risalito dal 10,15% al 13,11%. Nel conto ci sono due decessi e 73 guariti.

Il trend

Tanti contagi in una sola giornata non si vedevano dai 194 del 27 gennaio. I 124 di ieri sono il massimo di febbraio. Sono la quarta volta in tripla cifra della settimana, tra l'altro in cinque giorni. Quattro volte oltre i cento contagi non si avevano, nell'arco di una stessa settimana, dal 4 al 10 gennaio quando furono cinque con una punta di 209 il 6 gennaio per una media di 119,86, l'ultima in tripla cifra fino a oggi. Con questi numeri la settimana si chiude a 94,43 casi ogni 24 ore in risalita dagli 87 delle due precedenti settimane (87,57 e 87,14). Dal 18 al 24 gennaio, invece, i casi erano stati 82,57 e 88,14 tra l'11 e il 17 gennaio.

Se consideriamo le ultime due settimane abbiamo una media di 91 casi al giorno, nelle due precedenti è stata di 84,85 per cui l'incremento è del 7,23%. A febbraio finora la media è di 91 casi per un totale di 1.274.

La media è di 10 in meno rispetto a gennaio (101,42) e un po' di più rispetto a dicembre (111,87) e ottobre (113,81). Fa corsa a sè novembre con il record di 219,6 contagi.

I nuovi casi

Il maggiorincremento digiornata si riscontra a Isola del Liri con 14 casi. A seguire Frosinone e Ceccano con 12, Sora con 9, Torrice e Veroli con 7, Pontecorvo con 5, Ausonia, Monte San Giovanni campano con 4 e Ferentino con 3. Altri 47 comuni hanno i rimanenti casi.

Il tasso

Si rialza l'indice di positività, tenuto conto dello stesso numero di tamponi per due giorni di fila (946) a fronte, invece, di una crescita dei casi. In questa settimana l'indice è stato dell'11,13%, a tre delle ultime quattro volte è stato superiore al 13, come ieri che si è attestato al 13,11%. Giovedì era al 13,43% e venerdì al 13,04%, mentre sabato era scesa al 10,15%. A febbraio l'indice è di 11,16% in line a con l'11,13% di gennaio.

I decessi

Due le vittime in provincia di Frosinone. Si tratta di un uomo di 64 anni di Roccasecca edi una donna di 80 anni di Alatri. Per la cronaca tre degli ultimi quattro morti sono della fascia 60-69 anni. La settimana si è chiusa con 14 decessi, uno in meno di quella precedente e sei in meno di quella prima ancora. A febbraio le vittime sono già 29 contro le 74 di tutto gennaio.

I vaccini

Parte oggi anche in Ciociaria la somministrazione del vaccino di AstraZeneca. Si comincia con sanitari privati e libero professionali, da domani toccherà alle forze dell'ordine. I punti di vaccinazione sono a Ceccano e Pontevorvo. Il segretario generale della Cisl del Lazio Enrico Coppotelli spinge per l'ampliamento delle categorie da sottoporre quanto prima a vaccino. E dichiara: «Nei diversi incontri come Cisl del Lazio avevamo chiesto che il personale scolastico fosse individuato come prioritario nella campagna vaccinale e che quindi gli fosse garantita l'op portunità di sottoporsi alla somministrazione del vaccino. Riteniamo giustamente che anche altre categorie vengano messe nelle medesime condizioni come ad esempioil personaledeltrasporto pubblico locale che nel Lazio, ma soprattutto a Roma, svolge un lavoro di grande abnegazione, con un impegno costante sempre in prima linea e con una considerevole densità relazionale». Intanto fin a ieri sera l'Asl di Frosinone ha somministrato 21.012 vaccini (281.390 nel Lazio). Per la vaccinazione si sono prenotati 18.107 over 80 ciociari.