Incidente sulla Casilina a Ferentino, muore Marika Donnarumma, 24 anni, residente a Ceccano. La tragedia questa sera intorno alle 20 poco distante dal territorio di Anagni. Inutili i tentativi di soccorso.

Per cause al vaglio dei militari intervenuti per i rilievi, la giovane è uscita fuori strada con l'auto. Alcuni automobilisti in transito hanno subito prestato soccorso e hanno contattato il 118. Sul posto un'ambulanza e un'automedica. Ma purtroppo per Marika non c'è stato nulla da fare. Una notizia che ha destato tanto dolore e incredulità.

Come accade spesso in simili circostanze tanti i messaggi di cordoglio sulla pagina Facebook della ventiquattreenne. Tutti la ricordano come una ragazza solare, dolce, sempre cordiale con tutti.