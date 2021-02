Paura oggi pomeriggio per due donne rimaste coinvolte in un incidente stradale lungo la provinciale 212 in località Colle Capito.

Ferite una trentenne di Ceprano alla guida di una Hyundai i10 e una quarantacinquenne di Ripi a bordo di una Fiat Panda. Entrambe sono state trasportate all'ospedale "San Benedetto" di Alatri. Fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze.

Danni ingenti, invece, alla carrozzeria dell'auto coinvolte nello scontro al vaglio degli agenti della polizia locale di Veroli subito intervenuti sul posto per i rilievi di rito.