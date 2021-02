Inarrestabile la diffusione del contagio da Covid-19 in Ciociaria con numeri che non accennano a diminuire. Il bollettino diffuso dalla Asl di Frosinone parla di 124 nuovi positivi su un totale di 946 tamponi eseguiti. 73 i negativizzati. Altre due le vittime.

In riferimento ai decessi, si tratta di un uomo di 64 anni residente a Roccasecca e una donna di 80 anni residente ad Alatri.

La situazione nei comuni

Boom di nuovi casi ad Isola del Liri che registra 14 positivi in più. Seguono Ceccano e Frosinone entrambi con 12 nuovi casi. 9 a Sora, 7 a Torrice e Veroli. 5 a Pontecorvo, 4 sia ad Ausonia che a Monte S. Giovanni Campano, 3 a Ferentino. 47 in altri comuni non specificati nella nota Asl.