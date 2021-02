Perdono il controllo della Fiat Punto su cui stavano viaggiando e finiscono nel canale delle acque di scolo, percorrendolo per un lungo tratto. Poi si ribaltano, rimanendo intrappolati nell'abitacolo.

Difficilissime le operazioni di soccorso dei due giovanissimi, uno di Cassino e l'altro di Rocca d'Evandro, che ieri sera poco dopo le 19 sono usciti fuori strada in via Appia, a Cassino.

Le sirene e i lampeggianti hanno subito annunciato il violento schianto: in prima battuta si era parlato di un frontale e di condizioni disperate dei coinvolti. Ma all'arrivo dei soccorritori la scena è apparsa diversa: un'unica auto ribaltata nella cunetta. E due giovanissimi intrappolati ma per fortuna coscienti.



La corsa contro il tempo

In un primo momento si era anche pensato di allertare un'eliambulanza. Ma le condizioni meteo non lo avrebbero comunque consentito. Intanto, però, ogni minuto era prezioso e poteva fare la differenza. I vigili del fuoco del distaccamento di Cassino hanno tratto in salvo - insieme ai carabinieri della locale Compagnia - i due giovanissimi che nell'impatto hanno riportato diverse ferite. E li hanno subito affidati alle cure del 118 per ogni accertamento del caso.

Valutati come codice rosso, sono stati trasferiti al Santa Scolastica e sottoposti a tac per scongiurare traumi interni: senza questo fondamentale esame diagnostico, difficile valutare la necessità di trasferire i feriti a Roma.

Poi sono partiti gli accertamenti che serviranno ai militari del capitano Giuseppe Scolaro di ricostruire l'accaduto.

Non è da escludersi, viste le temperature, che possa aver contribuito la strada ghiacciata. Ma le reali cause dell'incidente sono ancora al vaglio dei militari.

Le operazioni di soccorso e poi i rilievi dell'Arma hanno reso la strada - nel tratto quasi al bivio con Sant'Angelo - impraticabile per diverse ore.