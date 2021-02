Niente cene romantiche per 5,3 milioni di innamorati che prima dell'emergenza Covid avevano scelto di festeggiare seduti a tavola nei ristoranti italiani che quest'anno sono costretti alla chiusura serale. È quanto stima la Coldiretti nel sottolineare che è superiore ai 200 milioni di euro la perdita subita da ristoranti, trattorie e pizzerie che possono aprire con servizio al tavolo solo fino alle 18 e solo nelle regioni gialle. Ed è boom di prenotazioni per le coppie a pranzo in queste realtà dove si trovano ben l'80% dei servizi di ristorazione per un totale di quasi 280.000 ristoranti, trattorie e pizzerie aperti a livello nazionale secondo l'analisi della Coldiretti sulla nuova mappa dei colori con zone gialle, arancioni e rosse.

Un discorso a parte – sottolinea la Coldiretti – meritano gli agriturismi con quasi centomila italiani che hanno scelto di fare una breve fuga di amore per il solo pranzo o con pernottamento per l'intero weekend approfittando delle molte proposte, dalla cucina tipica ai menu a tema afrodisiaci o con fiori eduli ma anche l'offerta dei dolci a forma di cuore realizzati con ingredienti locali negli agriturismi di Campagna Amica.