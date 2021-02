Due frane creano problemi alla viabilità sulla strada che porta a Filettino. In prossimità di una è stato posizionato un semaforo per garantire il flusso automobilistico. Ma è passato circa un anno, mese più mese meno, ma d'intervenire non se ne parla.

Sicuramente si sta parlando di un intervento importante ma prima che frani tutta la strada sarebbe opportuno fare qualcosa per metterla in sicurezza anche perché parliamo di un'arteria molto trafficata dai proprietari di seconde case e tra qualche giorno, anche dagli "affamati" sciatori che sicuramente invaderanno da lunedì Campo Staffi che riapre lunedì.