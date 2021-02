Importanti novità in vista per il Santissima Trinità.

Vaccini anti Covid, aumento del personale medico e nuovi macchinari: l'ospe dale di Sora aspetta da tempo un rilancio che ora sembra a portata di mano. Sono calendarizzati passi importanti verso il miglioramento dell'offerta sanitaria e il ruolo di hub provinciale per il polo oncologico. Il consigliere regionale e vicepresidente della commissione sanità Loreto Marcelli, dopo aver incontrato la direttrice generale della Asl di Frosinone Pierpaola D'Alessandro, che ha ringraziato, ha comunicato che: «Sulla somministrazione dei vaccini, la D'Alessandro mi ha informato che ci sarà uno slittamento per gli over ottantenni da lunedì 15 febbraio a lunedì 22 febbraio.

Tuttavia sono già state preposte le sedi in cui verranno effettuate le vaccinazioni negli ospedali di Frosinone, Cassino, Sora, Atina, Alatri, Pontecorvo e Ceccano.

Inoltre, per la fascia under 55, gli studenti, i docenti e gli universitari saranno disponibili dal 15 febbraio le prenotazioni per la somministrazione del vaccino AstraZeneca nella sede di Pontecorvo. Per quanto riguarda l'ospedale Santissima Trinità di Sora, la direttrice generale mi ha confermato l'arrivo di nuove strumentazioni diagnostiche».

Marcelli ha spiegato che giovedì scorso è stata spenta la vecchia risonanza magnetica e impiantata la nuova, un evento denominato "quick elio" con la fuoriuscita dell'elio chesi palesacon delfumo bianco, aggiungendo che l'im pianto dell'acceleratore lineare è nella struttura e sarà operativo tra un mese e mezzo, finito il processo di caricamento. Aggiungendo che è in arrivo anche una nuova Tac. «Lunedì 15 febbraio prenderà servizio il primario di oncologia, la dottoressa Cecilia Nisticò - ha aggiunto Loreto Marcelli - e il primo marzo arriverà il primario del pronto soccorso, il dottor Carlo Rodorigo. Sono previsti a breve altri due innesti importanti per il primariato di chirurgia e di cardiologia». Infine il consigliere regionale Marcelli conferma che i servizi del Distretto C saranno trasferiti presso l'ospedale, nella palazzina oggi riservata all'amministrazione e alla scuola, in attesa dei lavori nei locali di va Piemonte.