Sono 13.532 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia, con 311 morti (per un totale dall'inizio dell'emergenza di 93.356 vittime). Ieri erano stati registrati 13.908 nuovi casi e 316 vittime. Il totale dei contagi nel nostro Paese arriva così a 2.710.819. Ad oggi ci sono 401.413 attualmente positivi, 761 in meno rispetto a ieri, mentre dall'inizio dell'emergenza i dimessi e i guariti sono 2.216.050, con un incremento rispetto a ieri di 13.973.