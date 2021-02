Coldiretti Lazio si mobilita per il primo San Valentino nell'era Covid con iniziative nei vivai, nelle fattorie e nei mercati di Campagna Amica per sostenere le aziende in crisi. Menù speciali e gadget enogastronomici per gli innamorati negli agriturismi, che registrano un considerevole aumento delle prenotazioni per una fuga romantica nel weekend. Secondo i dati di Coldiretti 8 italiani su 10 (82%) ritengono sia importante, con l'emergenza Covid, sostenere l'economia e l'occupazione nazionale.

La festa di San Valentino rappresenta una boccata di ossigeno per ristoranti, agriturismi e vivai. È il primo tradizionale appuntamento per far ripartire gli acquisti di piante e fiori in Italia e salvare 27.000 imprese con circa 200.000 posti di lavoro nella filiera del florovivaismo. L'appello di Coldiretti Lazio è quello di acquistare i fiori Made in Lazio e di prenotare nelle strutture ricettive della nostra regione come i 1300 agriturismi che dispongono di oltre 15.000 posti letto.

«Sono luoghi sicuri - spiega Cristina Scappaticci, presidente di Terranostra Lazio - dove è possibile trascorrere delle giornate di relax in aperta campagna e senza rischi di contagio, grazie agli ampi spazi che le nostre strutture hanno a disposizione». Per l'occasione non mancheranno i menù speciali riservati agli innamorati e i gadget enogastronomici legati a San Valentino. E torna anche ad accendersi la speranza per una ripartenza delle aziende del settore, fortemente penalizzate dalla pandemia.