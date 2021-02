Allerta neve anche a quote basse. E paura per i disagi nell'area montana di Vallerotonda. Per questo, sin da ieri mattina, ha comunicato il sindaco Giovanni Di Meo sono state attivate le procedure organizzative così da intervenire prontamente e tempestivamente qualora si manifestassero situazioni di criticità nel territorio comunale.

«In stretto contatto con i tecnici della Provincia, e con la collaborazione della locale Protezione Civile, già ieri sera, è stato effettuato lo spargimento del sale antighiaccio sulle strade più a rischio, iniziando da Cardito a forte criticità, e successivamente, nelle rimanenti zone più a valle».

Sempre ieri mattina sono state allertate le ditte locali specializzate per la rimozione della neve, che in stretta collaborazione con l'amministrazione, sono pronte a intervenire.

Nelle zone a rischio gelo sono stati riposizionati i contenitori del sale antighiaccio così da poter essere utilizzati all'occorrenza e in maniera più rapida. Il sindaco, inoltre, ricorda la raccomandazione cardine rivolta ai cittadini, quelli di uscire di casa solo in caso di assoluta necessità e con attenzione; così come di prestare la massima cautela negli spostamenti con i veicoli.