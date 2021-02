Le indagini del commissariato di Sora hanno portato a indagare su quattro uomini e una donna per i reati di truffa, lesioni e minacce. Un uomo di 43 anni, residente a Cosenza, è stato denunciato per truffa dopo che aveva pubblicizzato online la vendita di un metal detector all'invitante prezzo di 130 euro.

Un acquirente del Sorano ha preso contatti con il venditore per aggiudicarsi il prodotto, raggiungendo l'accordo, ma ad essergli spedito è stato un poggia schiena per auto. Fatto presente l'accaduto, il venditore ha cercato di prendere tempo con scuse di vario genere, senza però spedire il metal detector. A quel punto, comprendendo di essere stato raggirato, l'acquirente ha denunciato tutto alla polizia che ha rintracciato e denunciato il truffatore.

Lesioni personali volontarie, invece, è l'accusa mossa dagli inquirenti del commissariato ad un cinquantaduenne di Isola del Liri. A scatenare l'ira dell'uomo contro il cognato sarebbero stati motivi legati all'eredità. La vittima, per le ferite riportate, ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari; è stato dimesso con una prognosi di sette giorni.

A Isola del Liri un uomo di 43 anni è stato denunciato per lesioni, minaccia e omissione di soccorso. I fatti risalgono al luglio dello scorso anno: la vittima è un minore che ha subito da parte dell'uomo due aggressioni nella stessa serata. Anche il giovane è stato refertato all'ospedale di Sora con una prognosi di sette giorni.

A una donna di anni 41 anni sono stati invece contestati i reati di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e violazione degli obblighi di assistenza familiare. A presentare la querela l'ex marito della donna, che l'ha accusata di non corrispondere il mantenimento mensile, disinteressandosi inoltre dalla vita dei figli e non rispettando giorni e orari per far loro visita.

Infine un uomo di 58 anni di Isola del Liri è stato denunciato per molestie ai danni di un'anziana coppia abitante nello stesso condominio.