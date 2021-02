Si è temuto il peggio per un incidente stradale lungo la Casilina con un'auto che si è ribaltata sul ciglio della strada. È successo nella serata di ieri nel territorio di Roccasecca.

Per cause ancora da accertare l'auto, una Smart Forfour, è finita fuori strada capovolgendosi. Sembrerebbero non esserci feriti, tanta la paura. Sul posto è intervenuta la polizia per i rilievi del caso.

Traffico in tilt e code. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere al carroattrezzi Marinelli di Castrocielo di rimuovere l'auto e ripulire la strada.