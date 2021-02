117 sono i sorani attualmente positivi. "Le cose non stanno andando bene: il virus è tornato a correre in maniera sostenuta a Sora. 1402 i cittadini sorani risultati positivi dall'inizio della pandemia e 24 sono i decessi che ho registrato in questi mesi. 1261 i negativizzati dall'inizio dell'emergenza sanitaria". Ha detto il sindaco Roberto De Donatis che è tornato con le sue dirette video sui canali social del Comune di Sora, informando la comunità sulla curva epidemiologica della città Volsca. "Il dato è molto allarmante, è una nuova ondata di contagi da tenere in grande considerazione". De Donatis si è mostrato risentito per questa nuova impennata di contagi ricordando a tutti i cittadini di non dover abbassare la guardia e rispettare le norme anti-contagio. "I controlli saranno più ferrei da parte delle forze dell'ordine e dalla polizia locale. Chi sbaglia sarà sanzionato. – ha concluso il sindaco-Siamo preoccupati per potenziali possibili restrizioni".