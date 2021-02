Maltempo: domani scuole chiuse a Sora, Arpino, Isola del Liri, Castelliri, Broccostella e la lista dei Comuni orientati alla chiusura forse si allungherà col passare del tempo. "Alle ore 17 il Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato lo stato di allerta meteo arancione in previsione di possibili nevicate anche sul territorio comunale per le prossime 24/36 ore – hanno fatto sapere le amministrazioni che hanno adottato la scelta di chiudere le scuole di ogni ordine e grado per domani-Alla luce di tale comunicazione, in via del tutto precauzionale, di concerto con altri sindaci del territorio, stiamo predisponendo gli atti amministrativi per la chiusura delle scuole per la giornata di sabato 13 febbraio 2021".