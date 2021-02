Entrano incappucciati nella tabaccheria "ER" e puntano un coltello contro il giovane proprietario chiedendo il denaro in cassa. E' successo alla Scaffa ad Arpino poche ore fa. I titolare dell'attività ha prima consegnato il denaro nelle mani dei malviventi e poi ha allertato le forze dell'ordine. I carabinieri hanno fermato i due ladri trovati poco distanti dalla tabaccheria in via Manzitti. Il titolare ha deciso di sporgere denuncia contro i due ventenni.