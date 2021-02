C'è ancora tempo per usufruire dell'iniziativa "Spendi a Ferentino". Prorogata fino al 15 marzo. Per contrastare le innumerevoli difficoltà create dalla pandemia non soltanto a livello sanitario e sociale ma anche economico l'amministrazione Pompeo nel periodo natalizio ha promosso l'iniziativa. «Dopo l'elevato gradimento riscontrato per tale iniziativa, nata per dare segno di ristoro alle attività commerciali in forte sofferenza causata dalla pandemia Covid-19 ancora in corso e la disponibilità residuale, alla data odierna, di voucher da utilizzare (sia per gli esercenti, sia per i clienti) rispetto a quelli messi a disposizione in fase di avvio, si è ritenuto opportuno prorogare i termini dell'iniziativa - spiegano il sindaco Antonio Pompeo e l'assessore comunale alla Cultura, Turismo e attività produttive, Angelica Schietroma -. Un modo per consentire il pieno raggiungimento degli scopi della stessa iniziativa, consentendo così ai cittadini di avere a disposizione un periodo maggiore per usufruirne e beneficiarne, rispetto a quanto inizialmente stabilito con l'avviso pubblico».

Pertanto vengono prorogati i termini dell'iniziativa che vengono aggiornati come da seguenti indicazioni: fino al 15 marzo 2021, nei negozi che aderiscono all'iniziativa del Comune di Ferentino per incentivare il commercio cittadino, sarà possibile ricevere un voucher da 15 euro ogni 30 euro di spesa effettuata. Il buono potrà essere utilizzato, anche senza aggiunta di denaro, in un esercizio commerciale diverso da quello che lo ha erogato. Le attività aderenti saranno riconoscibili dal logo "Qui spendi a Ferentino" presente sulla vetrina o sulla facciata dell'esercizio commerciale I voucher possono essere utilizzati entro il 21 marzo 2021.