Nelle ultime 24 ore sono stati 13.908 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri erano stati 15.146) con 316 vittime, contro le 391 del giorno precedente. Le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva sono 2.095, in calo di 31 unità rispetto a ieri, nel saldo quotidiano tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero della Salute. I ricoveri nelle 24 ore in rianimazione sono stati 153. I ricoverati con sintomi sono invece 18.736 (-206 rispetto a ieri).