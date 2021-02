Un giochino che rischia di costare caro. Denunciati dalla polizia stradale quattro custodi, proprietari di automobili sequestrate, di cui si sono disfatti senza autorizzazione.

Dopo il sequestro di quattro vetture, non assicurate, la polizia stradale ravvisato il mancato pagamento della sanzione si è presentata a eseguire la confisca.

Tuttavia, i veicoli erano scomparsi e i proprietari, nominati custodi, non hanno saputo giustificare la scomparsa delle auto, che si trovavano tra Sora e Cassino.

In questi casi il proprietario oltre a custodire il mezzo e pagare le sanzioni, deve, se vuole continuare a usare il mezzo, rifare l'assicurazione. In alternativa può farsi autorizzare alla rottamazione. Nulla di ciò è accaduto, da qui la denuncia per violazione degli obblighi di custodia.