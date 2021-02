Incidente sulla Monti Lepini, grave una cinquantaquattrenne di Giuliano di Roma. È successo ieri pomeriggio intorno alle 17 nel territorio di Patrica. Coinvolte una Panda condotta dalla donna e un camion guidato da un operaio di una ditta di Alatri. Ad avere la peggio la cinquantaquattrenne.

Dopo le prime cure all'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone è stata trasferita in una struttura più attrezzata per le cure del caso, al "San Camillo" di Roma. Sul posto sono arrivati il personale medico e i carabinieri della stazione di Supino per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente.



La ricostruzione

Stando a una prima ricostruzione dei fatti la donna alla guida di una Fiat Panda, per cause al vaglio dei militari, ha tamponato il camion. Immediatamente sono stati contattati i soccorsi. Sul posto il personale medico con un'ambulanza.

Dopo le prime cure la cinquantaquattrenne è stata accompagnata nella struttura ospedaliera del capoluogo. Poco dopo i medici ne hanno disposto il trasferimento all'ospedale "San Camillo" della capitale dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Inevitabili le ripercussioni al traffico veicolare durante le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi.