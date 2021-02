874 tamponi eseguiti nella giornata di ieri in Ciociaria, i nuovi positivi sono 114 nuovi. 86 i negativizzati. In calo il numero dei decessi, si registra una vittima nelle ultime 24 ore. Questi i numeri che fotografano l'andamento della pandemia da Covid-19 in Ciociaria, resi noti nel consueto bollettino della Asl di Frosinone.

Per quanto riguarda la vittima - si legge nella nota- si tratta di un uomo di 67 anni residente ad Isola del Liri.

La situazione nei comuni

Il maggior numero di nuovi casi si registra a Sora con 16 positivi in più, 14 ad Alatri, 10 a Cervaro, 8 a Frosinone e Isola del Liri, 6 a Veroli. 5 nei seguenti comuni: Ceccano, Ceprano, San Vittore del Lazio e Torrice. 32 in altri comuni non specificati nella nota Asl.