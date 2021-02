«Si è diffusa in questi giorni la notizia che si starebbero in qualche modo organizzando, anche con i sotterfugi, i tradizionali festeggiamenti del Carnevale». Inizia così una circolare che il Prefetto Ignazio Portelli ha inviato ai sindaci e, per conoscenza, al Questore e ai Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. L'oggetto è chiaro: divieto di svolgimento delle manifestazioni per il Carnevale 2021.

Rileva Portelli: «Le note e drammatiche vicende connesse alla grave crisi pandemica, che sta interessando anche l'intero territorio provinciale, inducono ad operare l'ineludibile riflessione che tali manifestazioni non possono garantire il rigoroso rispetto delle prescritte regole di distanziamento per evitare il potenziale serio rischio per la salute della collettività».

Il Prefetto di Frosinone ricorda l'ultimo Dpcm del 14 gennaio scorso, che ribadisce «la necessità di rispettare scrupolosamente le misure di distanziamento necessarie a scongiurare pericoli per la salute pubblica». Sottolinea Ignazio Portelli: «È di tutta evidenza che una festa come il Carnevale, che richiama migliaia di persone, non potrebbe in alcun modo assicurare gli standard di sicurezza richiesti creando, invece, inevitabili assembramenti con serissime criticità sotto l'aspetto sanitario». E ancora: «Per tale ragione spiace comunicare che le manifestazioni non potranno aver luogo, confidando, altresì, che prevalga il senso di responsabilità degli organizzatori nel saper anteporre il primario e sacrosanto diritto alla salute allo svolgimento degli eventi da annullare e rinviare al prossimo anno o differire, come già avvenuto per altre realtà, nel periodo autunnale, ove la pandemia lo consentisse».

Il Prefetto Ignazio Portelli dichiara: «Auspico pertanto, in qualità di Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, a cui viene affidata l'esecuzione di tutte le misure di contenimento della diffusione del virus, tra le quali anche quella del distanziamento, che non vengano assunti comportamenti illogici, irrazionali ed irresponsabili in questa delicata fase dell'emergenza epidemiologica».

Conclude Portelli nella lettera ai sindaci: «Ciò sarebbero non solo di forte nocumento sotto il profilo sanitario, ma andrebbe anche ad alterare il difficile raggiunto punto di equilibrio fra il diritto di libertà, specificatamente quello della libera circolazione, e la piena tutela del diritto alla salute dei cittadini». L'ultimo giorno di Carnevale è martedì 16 febbraio. Sui social network la Prefettura di Frosinone evidenzia: «In tempo di Carnevale è bene leggere la circolare diramata ai sindaci e alle forze dell'ordine. Lo scherzo peggio riuscito sarà senza dubbio alcuno quello di farsi contagiare dal Covid-19».