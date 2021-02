Per la quarta volta negli ultimi sette giorni si registrano contagi in doppia cifra in provincia di Frosinone. Dopo i 108 di mercoledì, ieri c'è stato un ulteriore aumento, per il terzo giorno di fila, a 115. Nel conto ci sono altri 3 morti e 72 guariti.

Il trend

Se da diverse settimane i numeri dei positivi si mantengono lineari, poco al di sotto dei 90 giornalieri, continuano a presentarsi, di tanto in tanto, valori oltre la doppia cifra. La "doppietta" 108 e 115 degli ultimi due giorni fa il paio con i 116 e i 113 casi del 5 e 6 febbraio, motivo per cui sono quattro le volte delle ultime sette oltre i cento. Dal 5 febbraio a ieri, dunque, i casi sono 641 per una media di 91,57. Facendo il confronto con i sette giorni precedenti si nota una crescita, considerati i 528 casi per una media di 75,42 dal 28 gennaio al 4 febbraio. Dunque in una settimana si registra un più 21,4% di positivi. A dimostrazione che la curva dei contagi ancora non sta virando verso il basso come si sperava.

In settimana, comunque, i casi sono 327 per una media di 81,75, ancora condizionata dai 25 di lunedì. Allo scorso giovedì i casi erano 299 per una media di 74,75. Le ultime settimane, peraltro, presentano valori simili: 87,57 l'ultima, 87,14 la penultima, 82,57 dal 18 al 24 gennaio, 88,14 dall'11 al 17 gennaio, quindi l'ultima volta in tripla cifra con 119,86 nel periodo 4-10 gennaio, un valore in discesa rispetto ai 165 dei sette giorni precedenti. Febbraio, intanto, si appresta a tagliare il traguardo dei mille contagiati: ora sono 940 per una media di 85,45. In questo caso si è sotto i valori dei mesi precedenti: gennaio è stato chiuso a 101,42, dicembre a 11,87, novembre a 219,6 e ottobre a 113,81.



I decessi

Il bollettino della Asl elenca tre nuove vittime. Si tratta di una donna di 85 anni residente a Ferentino, di una donna di 93 anni residente a Cassino e di un uomo di 60 anni residente anch'egli a Cassino. Sono dieci i decessi accertati in questa settimana. Lo scorso giovedì erano 7 e poi la settimana si sarebbe chiusa a 15. Al 28 gennaio, invece, i morti erano 9 e poi sarebbero stati 20. Prima ancora al 21 gennaio erano 11 con chiusura a 18. Peraltro, il 21 gennaio è l'ultimo giorno senza decessi in provincia di Frosinone.

I nuovi casi

I contagi di ieri sono stati segnalati da Alatri e Frosinone con 10, Isola del Liri e Sora con 9, Veroli con 8, Ferentino con 7, Ceccano con 6, Boville Ernica, Cassino e Monte San Giovanni Campano con 5. Seguono altri 41 comuni con meno casi.

I guariti

In questa settimana i negativizzati continuano a essere meno dei nuovi positivi: 267 contro 327. A febbraio i guariti hanno superato di tre unità quota 900 e sono 4.350 nel 2021. Dall'inizio dell'emergenza sono guarite più di 15.000 persone.

Tra i centri con più guariti ieri Frosinone e Cassino con 10, Ferentino con 9, Alatri e Sora con 5, Veroli con 3, Monte San Giovanni Campano con 2, Ceccano con 1 tra i comuni con almeno 5 nuovi positivi.



Il tasso

Fa un deciso salto verso l'alto l'indice di positività che misura il rapporto tra nuovi casi e tamponi eseguiti. Ieri si è tornati oltre la doppia cifra con il 13,43% dopo che negli ultimi due giorni il valore si era attestato tra il 9,76% e il 9,96%. Per il terzo giorno consecutivo si registra una crescita dell'indice.

Ieri peraltro i tamponi analizzati in Ciociaria sono stati meno del giorno precedente, 856 contro 1.084. In questa settimana l'indice medio è di 10,41% contro l'11,20% della precedente. Il dato di febbraio è a 10,91% contro l'11,13% di gennaio.

I vaccini

Prosegue la campagna di vaccinazione degli over 80. L'Asl di Frosinone conta di vaccinarne 252 al giorno. Fino a ieri hanno prenotato l'appuntamento 17.306 persone. In tutto il Lazio sono, invece, 245.270.

Mentre per quanto riguarda le somministrazioni, sempre a ieri sera, ne sono state eseguite 19.489 dalla Asl di Frosinone. In tutta la regione sono 263.270, di cui 6.587 nelle ultime 24 ore e 115.804 già con la doppia dose del siero. Superato il 5% della popolazione adulta. E da ieri via anche ad AstraZeneca.