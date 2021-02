. Le immediate ricerche hanno consentito ai militari operanti di rintracciarla e fermarla in quel centro abitato ancora in possesso del coltello, sottoposto a sequestro. Ignoti al momento i motivi della condotta della donna

La moglie esce di casa in evidente stato di agitazione psicofisica e armata di un grosso coltello da cucina. Il marito, preoccupato, lancia l'allarme chiamando il 112.

L'episodio a San Giorgio a Liri dove i militari del NORM della Compagnia di Pontecorvo hanno denunciato la donna, una 43enne del luogo, per "porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere".

Le immediate ricerche hanno consentito ai carabinieri di rintracciare e fermare la donna ancora in possesso del coltello, sottoposto a sequestro. Ignoti al momento i motivi della condotta della donna.