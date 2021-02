115 nuovi positivi e 72 negativizzati su un totale di 856 tamponi processati. Altre tre vittime. Questi i numeri che fotografano l'andamento della pandemia da Covid-19 in Ciociaria resi noti, poco fa, nel consueto bollettino della Asl di Frosinone.

Per quanto riguarda i decessi, si tratta di una donna di 85 anni residente a Ferentino, una donna di 93 anni residente a Cassino e un uomo di 60 anni residente a Cassino.

La situazione nei comuni

Il maggior numero di nuovi casi si registra ad Alatri e Frosinone con 10 casi in più in entrambi i comuni. 9 ad Isola del Liri e Sora, 8 a Veroli, 7 a Ferentino, 6 a Ceccano. 5 sia a Boville Ernica, Cassino e Monte San Giovanni Campano. Altri 41 in comuni non specificati nella nota Asl.