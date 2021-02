Una serata da incubo, quella di ieri, per gli automobilisti di Alatri. Numerose le segnalazioni giunte al 112 da parte di utenti della strada che chiedevano l'intervento dei carabinieri per fermare un'auto pericolosa.

Secondo le testimonianze, l'autovettura procedeva a zig zag, accelerando come per tamponare la vettura che la precedeva per poi frenare bruscamente e addirittura circolava a fari spenti andando incontro ai veicoli provenienti dal senso di marcia opposto per poi schivarle all'ultimo momento.

Un pericolo non da poco tanto che i militari si sono messi subito sulle tracce del veicolo rintracciato e fermato poco dopo appena fuori il centro abitato di Alatri. A bordo un 41enne ed un 44enne, entrambi del luogo e già censiti per reati contro la persona ed il patrimonio.

Alla vista dei militari i due hanno tentato la fuga a piedi ma sono stati prontamente raggiunti e bloccati. Considerato che, al fine di sottrarsi al controllo, avevano strattonato i militari operanti opponendo resistenza, i due sono stati accompagnati presso gli uffici della locale Compagnia e arrestati per resistenza a P.U..

Il conducente del veicolo è stato anche denunciato per avere rifiutato l'accertamento etilometrico, con contestuale ritiro della patente di guida e sequestro del mezzo per la successiva confisca amministrativa.