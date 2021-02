Un salto di qualità notevole per la rete perinatale della Asl ciociara: oltre tre milioni di euro per ammodernare emettere insicurezza i reparti e i servizi degli ospedali di Frosinone, Casino e Sora che costituiscono il network di assistenza delle partorienti e dei loro figli, dall'inizio della gravidanza fin dopo la nascita.

Il dirigente della Direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria (area patrimonio e tecnologie), Massimo Annicchiarico, ha firmato la determina che dà il via libera al finanziamento del progetto presentato dalla Asl di Frosinone per potenziare la rete perinatale. L'importo complessivo è di 3.200.000 euro, Iva inclusa. Poco più di tre milioni sono a carco dello Stato, il resto (il 5% del totale) della Regione.

Un lavoro di progettazione che l'azienda sanitaria ha attivato più di un anno fa e che ora vede concretizzarsi il suo aspetto più importante: il finanziamento. I fondi serviranno a dotare i reparti ospedalieri e i servizi di numerose apparecchiature di ultima generazione, acquisti a cui sono riservati 647.500 euro. Tra queste, ecotomografi e cardiotomografi per ginecologia, varie apparecchiature per la neonatologia, tre nuove incubatrici, due isole neonatali, lampade per fototerapia, sistemi per la ventilazione e il monitoraggio dei reparti di neonatologia, quattro umidificatori attivi con generatori ad alti flussi, due ventilatori polmonari neonatali e pediatrici, sei monitor per il controllo dei parametri vitali e per il monitoraggio cerebrale dei neonati.

Tra le apparecchiature che verranno acquistate figurano anche una colonna videolaparoscopica e un letto-poltrona da parto elettrificata. Il resto del finanziamento coprirà le opere edili e impiantistiche necessarie per l'adeguamento e per l'installazione dei nuovi apparecchi. Il Nucleo di valutazione regionale aveva dato il suo ok lo scorso ottobre. Ora l'approvazione del progetto definitivo e il finanziamento. Un passo nel futuro.