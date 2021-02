Entro il 31 marzo 2021, presso l'ufficio elettorale del Comune di Ferentino in Via Valeria è disponibile il modello per la raccolta firme per la seguente proposta di legge di iniziativa popolare: "norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti". Pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, promossa dal comitato promotore.



Le informazioni

Per informazioni sulla proposta di legge scrivere una email a: info@anagrafeantifascista.it o consultare il sito www.anagrafeantifascista.it

Dal Comune ricordano che a seguito delle norme per l'emergenza Covid-19, l'accesso all'Ufficio elettorale può avvenire solo previo appuntamento contattando il seguente numero telefonico: 0775248220.

Per firmare la proposta di legge occorre essere iscritti nelle liste elettorali e presentare un documento di identità valido.

C'è tempo, dunque, fino al prossimo 31 marzo per aderire alla raccolta firme presso l'ufficio elettorale del Comune di Ferentino in Via Valeria. Maggiori informazioni sul sito istituzionale dell'Ente.