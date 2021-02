Informare e ascoltare le esperienze giovanili sul territorio. "Ang InRadio Frosinone - Young Radio for Young People" vuole essere il punto di riferimento per i ragazzi del Basso Lazio e un presidio locale dell'Agenzia Nazionale Giovani. Nata a Ceccano in seno all'associazione disciplinare "Conscom", questa esperienza di radio web si sta rivelando lo strumento ideale per informare, attraverso i suoi podcast, sui migliori risultati in cui i giovani in ogni ambito hanno saputo diventare protagonisti.

Seguiti da Maurizio Lozzi, voce storica dell'etere dalle prime radio libere di fine anni '70, oggi referente locale di questo progetto, "Ang InRadio Frosinone - Young Radio for Young People", con due redazioni formate esclusivamente da ragazzi e ragazze under 30, sta setacciando il territorio alla ricerca di "role model" per far raccontare loro i sacrifici e le fatiche con cui, convinti di farcela, si sono impegnati nelle loro attività, fino a diventare autentici esempi di vita, sia nello studio che nel lavoro.

Nata all'interno del nuovo progetto dell'Agenzia Nazionale Giovani denominato "Ang InRadio #piùdiprima", realizzato grazie ai fondi del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Programma Europeo "Erasmus+", ANG InRADIO Frosinone, l'emittete vuole valorizzare il talento giovanile e fare rete con altre realtà locali. Il tutto per sviluppare nuove progetti rivolti al territorio. Presto sarà possibile ascoltare i podcast prodotti da "Ang InRadio Frosinone" tramite una App scaricabile gratuitamente su store IOS e Android, oppure tramite il sitowww.agenziagiovani.it.