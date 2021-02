Un arresto e una denuncia costituiscono il bilancio di un servizio dei carabinieri della Compagnia di Formia. A Formia è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione un uomo di 43 anni di Napoli, colpito da un ordine di carcerazione in regime di prosecuzione degli arresti domiciliari in una comunità di recupero emesso dalla Procura di Cassino.

L'uomo deve scontare poco meno di quattro anni per il reato di omicidio preterintenzionale commesso nel 2018. A Minturno invece i militari del Norm sezione Radiomobile hanno denunciato per evasione un ventenne di Gaeta che aveva violato la misura degli arresti domiciliari. Il giovane si era allontanato dalla sua abitazione per circa due ore senza alcuna autorizzazione e gli uomini comandati dal capitano Michele Pascale lo hanno deferito a piede libero.