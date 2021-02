Continuano gli appelli dei residenti di via Vecchia Fiuggi in merito al pessimo stato in cui versa la chiesetta delle "Tre Cone". Più volte hanno fatto appello alle autorità competenti per far si che intervenisse, prima che sia troppo tardi per rimediare alle condizioni della piccola chiesa. Ma nonostante tutto ancora niente e nessuno si è mosso in favore del luogo di culto. Dove all'interno trova posto un bellissimo dipinto che ritrae la famosissima "Battaglia di Lepanto" che è completamente in balia degli agenti atmosferici con la facciata esterna cade a pezzi.

Il dipinto rischia fortemente di essere compromesso, il suo stato è a dir poco da "codice rosso", ma il tutto sembra non interessare. Anche il tetto rischia da un momento all'altro di crollare. I residenti sono stufi, una chiesetta di tale importanza è completamente messa nel dimenticatoio da tutte le istituzioni. «Siamo stanchi di portare avanti una battaglia che incontra solo porte chiuse, persone sorde e mute - sottolineano i cittadini residenti - la nostra chiesa va salvata, necessita di una ristrutturazione, ci vogliono dei lavori murali capaci di separarla dal terreno circostante. Questo aspetto, infatti, è ritenuto il massimo colpevole che fa penetrare umidità all'interno delle navate ed ha compromesso il dipinto».

«Abbiamo ricevuto molte volte risposte rimaste vaghe, tante promesse rimaste poi ferme al palo, siamo stufi, sconcertati dispiaciuti che un monumento del genere - sottolineano - non susciti interesse nelle istituzioni locali». «Non ci sono i soldi è vero - concludono - ma almeno un primo intervento anche se lieve bisogna metterlo in atto prima che il tutto crolli e che della chiesetta rimangano solo foto e testi». Insomma le condizioni in cui versa il luogo di culto tanto caro ai cittadini di via Vecchia Fiuggi, fa ancora discutere, sarebbe necessario un piccolo restauro almeno per tamponare la problematica. L'augurio che arrivi qualche aiuto per sistemare il grave problema strutturale.