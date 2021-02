12.956 nuovi positivi al coronavirus oggi in Italia, a fronte di 310.994 tamponi effettuati (ieri

273.263), 36,731 in più, e questo fa sì che il tasso di positività si muova leggermente verso l'alto, dal 3,9% di ieri al 4,1% di oggi. Sono state 336 le vittime. Ieri i nuovi casi erano stati 10.630 e 422 le vittime

Le persone attualmente positive sono 410.111 (-3.856), mentre i guariti o dimessi sono 2.165.817 (+16.467 rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia sono 2.128, 12 in meno rispetto a ieri nonostante i 155 nuovi ingressi. Sono 19.280 (-232 rispetto a ieri) i pazienti ricoverati con sintomi. Le vittime totali del coronavirus ad oggi in Italia sono 92.338. La Valle d'Aosta è l'unica regione a non registrare vittime oggi.