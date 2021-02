E' venuto a mancare Marcello Di Zenzo, già sindaco di Cassino. Una istituzione per il territorio. Uomo delle istituzioni, amministratore comunale di lungo corso e a lui si devono la stipula di diversi gemellaggi che, sulla linea degli altri sindaci di Cassino, hanno decretato la Città Martire messaggera di pace nel mondo. Il cordoglio di tanti, in questo momento. Marino Fardelli e Nino Rossi dell'associazione "Cassino Città per la Pace" hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia.