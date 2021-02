Atti persecutori, violenza e minaccia nei confronti della ex compagna. Queste le accuse che vedono sotto processo B.G. un quarantenne di Ceccano. Ieri sono stati ascoltati alcuni testi ed è stata chiarita meglio la vicenda. Nei confronti del ceccanese era stata disposta anche la misura del divieto di avvicinamento alla donna, una trentottenne anche lei di Ceccano. Divieto che ieri è stato revocato. La prossima udienza è stata fissata per il prossimo 25 maggio per la discussione.

Il quarantenne è difeso dall'avvocato Mauro Roma.

Stando alle accuse l'uomo ha minacciato, maltrattato e perseguitato la sua ex diverse volte. L'ha seguita nei luoghi da lei frequentati, rivolgendole parole offensive.

L'ha tempestata di messaggi e chiamate. Così è finito sotto processo e per lui era stato disposto il divieto di avvicinarsi alla ex compagna. Ieri, come detto, sono stati ascoltati alcuni testi, tra cui le forze dell'ordine. La misura del divieto di avvicinamento alla donna è stata revocata. Fra tre mesi la discussione.