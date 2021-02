Due i progetti: in ambito culturale e dei servizi sociali. Venti i posti. Progetti che spaziano nel settore culturale, con l'impiego di giovani nella biblioteca ed archivio storico nonché nella tutela e valorizzazione dei beni museali ed artistici, mentre nell'ambito dei servizi sociali i ragazzi troveranno impiego in sostegno ed assistenza degli anziani.

C'è tempo fino a lunedì prossimo per presentare le domande per il servizio civile universale. Possono partecipare coloro che hanno compiuto i 18 anni e non hanno superato i 28 anni di età. «I giovani sono una risorsa importante – sottolineano il sindaco Simone Cretaro e l'assessore ai Servizi sociali Patrizia Viglianti – e sono impegnati a portare avanti progetti di servizio civile anche durante l'emergenza da Covid. L'amministrazione comunale sta cercando di coinvolgere i giovani e, pertanto, sollecitiamo coloro che sono in condizione di presentare domanda di farlo perché partecipare ed essere protagonista in servizi per la collettività è una tappa importante nel percorso di vita e nella crescita culturale delle giovani generazioni».

La procedura di inoltro della domanda è stata stabilita dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, esclusivamente con la procedura on line e tramite Spid all'indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it. Per non correre il rischio di errori si consiglia di consultare ogni utile informazione sul sito del https://www.serviziocivile.gov.it e sul sito del Comune di Veroli: https://www.comune.veroli.fr.it