Depositate le motivazioni relative all'omicidio di Cristiano Campanale, il ventisettenne di Minturno investito volontariamente da Eduardo Di Caprio, il commerciante di Scauri condannato dai giudici del Tribunale di Cassino a sedici anni e otto mesi di reclusione. Nelle ventitré pagine della sentenza, il giudice cassinate Salvatore Scalera, ha ufficializzato i motivi della condanna inflitta al trentaseienne Di Caprio, al quale sono state riconosciute le attenuanti generiche, per il comportamento collaborativo dell'imputato, il quale dopo aver investito Cristiano Campanale, uscì dalla sua auto per aggredire il fratello Andrea. Fu bloccato da un militare della Guardia di finanza fuori servizio, che stava facendo acquisti nell'esercizio commerciale del Di Caprio, davanti al quale si è consumata la tragedia.

Attenuanti derivate dal fatto che dopo «un insano impeto di inaudita violenza rivolto verso i due fratelli» è rimasto sul posto in attesa dell'arrivo dei carabinieri, ai quali ha fornito il codice di sblocco del suo cellulare per gli accertamenti di rito. Inoltre in più occasioni lo stesso Di Caprio, come accaduto anche nel corso di una udienza, ha fornito dichiarazioni spontanee, mostrandosi affranto per l'accaduto. Lo stesso magistrato giudicante ha evidenziato la circostanza aggravante nei confronti dell'imputato, il quale ha utilizzato un mezzo insidioso che «per la sua natura ingannevole o per le circostanze che ne accompagnano l'uso, reca in sé un pericolo occulto, tale da sorprendere l'attenzione della vittima e rendere alla stessa impossibile o più difficile la difesa».

Chiaro il riferimento all'auto che si è diretta verso il Campanale, colpito da un segnale stradale, abbattuto dal veicolo condotto dal Di Caprio. La Ford è stata considerata un mezzo insidioso, in quanto la vittima non poteva in alcun modo immaginare che il conducente potesse dirottare il mezzo contro di lui. I due protagonisti, immediatamente prima del tragico evento, erano intenti a scambiarsi messaggi vocali non proprio cortesi. Riconosciuto il dolo d'impeto al Di Caprio, che alla vista dei due fratelli si è lanciato con l'auto contro di loro. Le questioni sottese al conflitto, per il giudice, appaiono irrisorie rispetto all'evento morte, con il Di Caprio che si era risentito per il coinvolgimento della propria moglie, alla quale il Campanale avrebbe voluto mostrare la messaggistica relativa a una presunta relazione extraconiugale dell'imputato.

La vittima dal canto suo, si sentiva offeso per le accuse di "cattivo pagatore" mosse dall'imputato stesso, per un debito di circa duemila euro, che comunque voleva saldare. Una evidente sproporzione tra il comportamento della vittima e la condotta omicidiaria del Di Caprio. Il dottor Scalera, in merito alla condanna, è partito da una pena base, comprensiva delle attenuanti generiche considerate equivalenti alle contestate aggravanti, di ventuno anni; per la continuazione è stato considerato l'aumento a venticinque anni, poi ridotti a sedici anni e otto mesi per la scelta del rito abbreviato. Per lui anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed interdizione legale durante la pena. Oltre alle spese legali, lo stesso imputato è stato condannato in solido, con il responsabile civile dell'assicurazione, al pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili, che ammonta complessivamente a quattrocentoventimila euro. Al di là dei riconoscimenti economici si è trattato di una vicenda tragica, che ha sconvolto la comunità e che ha devastato l'esistenza delle famiglie della vittima e dell'investitore.