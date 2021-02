Ogni volta che piove con una certa insistenza saltano i tombini nella zona di Colleprata all'altezza di via dei Fiori.

Senza dimenticare che l'acqua piovana che non defluisce regolarmente spesso determina allagamenti nei garage e cantine. Anche ieri è bastato un forte acquazzone e i tombini sono saltati.

I residenti sono stanchi e anche rassegnati per questo problema che dopo l'importante urbanizzazione di via dei Fiori si ripete costantemente. Ieri comunque sono giunti sul posto gli operai per cercare di sistemare il problema.