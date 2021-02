Minturno piange la scomparsa dell'ex sindaco Francesco "Ciccio" Rossillo, venuto a mancare nel pomeriggio di ieri nella Rsa Poggio Ducale di Minturno.

Dopo una lunga malattia contro la quale combatteva da anni, l'ingegnere Rossillo ha cessato di vivere nella struttura sanitaria che più volte aveva elogiato per la grande professionalità del personale.

Rossillo è stato sindaco per trentasette giorni dal 9 settembre del 1983 al 16 ottobre dello stesso anno e negli anni 90 è stato anche presidente dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo. Proprio una settimana fa, in occasione del suo settantaquattresimo compleanno il sindaco Stefanelli e il direttore della Rsa Notarianni avevano donato a Rossillo una targa per il suo contributo alla crescita del territorio, visibilità e lustro al Comune di Minturno e alla stessa Rsa dove era ospite da diversi mesi.