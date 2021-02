Ancora sangue sull'asfalto. La tragedia si è consumata questa mattina presto, intorno alle 4:00 ad Aprilia, in via Nettunense. Una Lancia Y guidata da un ragazzo di 25 anni, si è schiantata contro un albero per cause ancora in fase di accertamento.

Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravissime: subito il tentativo di rianimazione, poi il trasporto in codice rosso in ospedale dove, purtroppo, è deceduto poco dopo. Da una prima ricostruzione, ancora non confermata dai carabinieri di Aprilia intervenuti sul posto, sembrerebbe che il ragazzo abbia investito un istrice e per tale motivo possa conseguentemente aver perso il controllo del suo veicolo. Sul posto sono intervenuti, oltre ai militari, anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118.