Nella serata di ieri, nel corso di servizi finalizzati al controllo del territorio, gli Agenti delle Volanti hanno identificato il conducente di un'utilitaria nei pressi del casello A1 di Frosinone.

L'uomo, un 38enne residente ad Isola Liri, già noto alle Forze dell'Ordine in quanto "frequentatore" di una nota piazza di spaccio del capoluogo, ha subito mostrato segni evidenti di insofferenza al controllo. Questo comportamento sospetto ha indotto gli operatori a procedere prima a perquisizione veicolare e successivamente a quella personale, che dava esito positivo.

Ben occultati, infatti, vi erano due involucri contenenti polvere confezionati con nastro adesivo. Il contenuto, analizzato dalla Polizia Scientifica, è risultato essere sostanza stupefacente di tipo eroina per un quantitativo di oltre 26 grammi. Per l'uomo è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio.