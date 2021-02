Ambulanze ferme, in attesa della restituzione delle barelle dopo un soccorso, all'ospedale Fabrizio Spaziani. Una scena, che non si verificava da tempo, che si è ripetuta nella giornata di ieri anche a causa di un incremento dell'utenza dopo la giornata domenicale.

Allo Spaziani si è registrato un incremento degli accessi rispetto agli ultimi giorni anche a seguito di una novità introdotta sul doppio binario. Da ieri, infatti, una quota pazienti che fino a domenica era indirizzata verso l'ospedale di Alatri è stata riportata su Frosinone. Il che ha comportato un numero elevato di richieste di soccorso. Richieste alle quali il personale si è subito adeguato, cercando di offrire la migliore risposta possibile, considerato il momento e la necessità di separare i percorsi dedicati ai casi di sospetto Covid a quelli di richieste per altre patologie.

Con il passare delle ore, rispetto a una mattinata un po' più movimentata, la situazione è rientrata alla normalità.

Lo Spaziani, peraltro, è dotato di una sala esterna per la prediagnosi dei casi Covid. Percorso che viene utilizzato per alleggerire il carico nel caso in cui si dovesse registrare un afflusso elevato, che per ora non c'è, di casi Covid o sospetti tali.

I numeri dell'emergenza, infatti, in queste settimane si sono assestati dopo che, soprattutto a novembre, la seconda ondata aveva pesantemente colpito l'intera provincia di Frosinone, richiedendo uno sforzo supplementare per fronteggiare l'emergenza, come quella legata ai casi non di Coronavirus.