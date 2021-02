Autista denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri del Comando Stazione, intervenuti lungo la via Anticolana, hanno accompagnato il truck driver in caserma per contestargli il reato ed il relativo provvedimento. È accaduto ieri mattina. Il conducente del tir, alla guida del suo Volvo, era rimasto in panne mentre percorreva l'autostrada Roma-Napoli. L'officina anagnina, ubicata accanto ad un noto ristorante, aveva recuperato il mezzo.

Un tubo essenziale al buon funzionamento della trasmissione s'era rotto, e l'autista di origini sicule aveva sbottato. Sono seguite minacce ed ingiurie, tanto da costringere i presenti a chiamare i carabinieri. Accompagnato in caserma, l'uomo sulla cinquantina è stato denunciato a piede libero. Il nervosismo di un periodo difficile, e la sensazione di essere vittima di un triste destino, giocano brutti scherzi.