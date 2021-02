Bonus Enel gas e luce, cambiamenti nell'anno 2021. A darne notizia l'assessorato ai servizi sociali del Comune di Boville Ernica. «Gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere il bonus per disagio economico presso i comuni o i Caf. Sarà sufficiente che ogni anno a partire dal 2021 il cittadino/nucleo familiare presenti la dichiarazione sostitutiva unica per ottenere l'attestazione Isee utile per le differenti prestazioni sociali agevolate, ad esempio l'assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè.

Se il nucleo familiare rientrerà in una delle tre condizioni di disagio economico che danno diritto al bonus Inps e invierà i suoi dati al Sii, che erogherà automaticamente i bonus agli aventi diritto. Le condizioni per avere diritto al bonus non cambiano. Eventuali domande presentate dal 1° gennaio in poi non potranno essere accettate dai comuni e Caf»