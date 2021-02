Un supermarket casalingo della droga. Questa la scoperta dei carabinieri della stazione di Roccasecca che, insieme ai colleghi di Pontecorvo della Compagnia coordinata dal capitano Nicolai e dal tenente Fava hanno scoperto una rivendita di droga di diverse tipologie. Dopo alcuni mesi di indagini serrate, seguendo l'anomalo via vai di clienti, hanno tratto in arresto moglie e marito mentre Artur (l'unità cinofila) ha fiutato e scovato 160 dosi tra marijuana, hashish e cocaina.

A.D.R, di 29 anni, e la consorte V.C. di 35 anni sono finiti rspettivamente in carcere e ai domiciliari in attesa della convalida che si terrà oggi. Erano loro, per gli inquirenti, a rispondere a gran parte delle richieste della zona. Ma l'inchiesta non è affatto chiusa. Cruciale ora l'analisi dei cellulari dei due giovani.